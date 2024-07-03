46-летняя Николь Шерзингер похвасталась идеальной талией на фото в бикини

Певица поделилась летними кадрами в честь своего дня рождения. Экс-участнице группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер исполнилось 46 лет. Это важное событие она отпраздновала на отдыхе. Николь в очередной раз доказала, что после 40 жизнь только начинается. Бикини, которое она надела вместо вечернего платья, идеально подчеркнуло тонкую талию и рельефный пресс певицы.

Николь Шерзингер Фото: Из личного архива Николь Шерзингер

Вступаю ещё в один год вокруг Солнца, — подписала яркие снимки звезда.

Шерзингер рассказывала, что уже много лет живёт по определённым правилам, которые позволяют ей выглядеть безупречно. Она регулярно занимается спортом, а также ежедневно тратит несколько часов на уход за кожей. Исполнительница уверена, что хорошая защита от ультрафиолетовых лучей и правильно подобранный крем для лица способны сотворить настоящее чудо.

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