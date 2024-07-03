Как на курорте: капибарам из Московского зоопарка приготовили мороженое

Столичная жара испытывает на прочность даже теплолюбивых животных. Столбики термометров уже несколько дней стабильно достигают отметки +30 градусов. Московский зоопарк в это время особенно заботится о своих подопечных. Гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала, как с жарой справляются местные капибары.

Капибары едят мороженое Фото: Кадр из видео

В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару, — написала Акулова.

Довольные грызуны такое лакомство оценили по достоинству. Всего за несколько минут они полностью съели предложенное угощение. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха в столице будет достигать +32 градусов. Благодаря такому полезному и вкусному мороженому капибары с лёгкостью перенесут это непростое время.

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