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Как на курорте: капибарам из Московского зоопарка приготовили мороженое

Как на курорте: капибарам из Московского зоопарка приготовили мороженое
Капибары едят мороженое
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Столичная жара испытывает на прочность даже теплолюбивых животных. Столбики термометров уже несколько дней стабильно достигают отметки +30 градусов. Московский зоопарк в это время особенно заботится о своих подопечных. Гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала, как с жарой справляются местные капибары.

Капибары едят мороженое

Капибары едят мороженое

Фото: Кадр из видео

В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару, — написала Акулова.

Довольные грызуны такое лакомство оценили по достоинству. Всего за несколько минут они полностью съели предложенное угощение. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха в столице будет достигать +32 градусов. Благодаря такому полезному и вкусному мороженому капибары с лёгкостью перенесут это непростое время.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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