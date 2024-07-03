В Роспотребнадзоре назвали факторы, увеличивающие риск солнечного и теплового удара
В жаркую погоду есть риск заработать солнечный и тепловой удар — это два разных состояния, но оба могут привести к серьёзным последствиям. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие группы риска в особой опасности.
Солнечный удар — разновидность теплового удара, однако он возникает только при прямом воздействии солнечных лучей, тогда как тепловой может возникнуть даже без участия солнца.
К факторам риска относятся:
- тёплая или тяжёлая одежда;
- обезвоживание;
- лишний вес;
- перенесённый тепловой удар в прошлом;
- нахождение в плохо проветриваемом или некондиционированном помещении;
- путешествие из прохладного климата в более тёплый;
- недостаточный сон.
На солнечный и тепловой удар могут указывать слабость, сильная жажда, тошнота и рвота, головокружение.
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