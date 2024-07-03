ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В Роспотребнадзоре назвали факторы, увеличивающие риск солнечного и теплового удара

В Роспотребнадзоре назвали факторы, увеличивающие риск солнечного и теплового удара
Факторы риска солнечного и теплового удара
Аудио-версия:
Комментарии

В жаркую погоду есть риск заработать солнечный и тепловой удар — это два разных состояния, но оба могут привести к серьёзным последствиям. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие группы риска в особой опасности.

Солнечный удар — разновидность теплового удара, однако он возникает только при прямом воздействии солнечных лучей, тогда как тепловой может возникнуть даже без участия солнца.

К факторам риска относятся:

  • тёплая или тяжёлая одежда;
  • обезвоживание;
  • лишний вес;
  • перенесённый тепловой удар в прошлом;
  • нахождение в плохо проветриваемом или некондиционированном помещении;
  • путешествие из прохладного климата в более тёплый;
  • недостаточный сон.

На солнечный и тепловой удар могут указывать слабость, сильная жажда, тошнота и рвота, головокружение.

Читайте также:
Учёные рекомендуют отказаться от этих двух напитков в жару

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android