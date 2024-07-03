Диетолог рассказала, как правильно питаться в жару

Летом следует пересмотреть свой рацион. Как правильно питаться при высоких температурах воздуха, рассказала Ли Фрейм — диетолог и директор программы интегративной медицины Университета Джорджа Вашингтона.

В жару нужно много пить, однако не все напитки подходят для поддержания уровня жидкости в организме. Следует отказаться от кофеиносодержащих напитков, сладких газировок и алкоголя.

Помимо воды, удовлетворить потребность организма в жидкости помогут фрукты и овощи. К ним относятся арбуз (92% воды), клубника (91%), дыня (90%), персики (89%), апельсины (88%), огурцы (95%), салат (96%), цукини (94%) и сельдерей (95%). Интересно, что творог также содержит 80% воды, а обезжиренное молоко — 91% воды. Таким образом, существует множество вариантов продуктов, которые помогут предотвратить обезвоживание.

Будьте осторожны: нельзя пить слишком много обычной воды, поскольку это может снизить уровень натрия в организме до опасных значений. В жаркую погоду мужчинам рекомендуется пить 3,7 литра, женщинам — 2,7 литра воды.

Что касается еды, то следует отказаться от тяжёлой пищи. Это связано с тем, что организму может быть трудно её переварить, а сам процесс пищеварения генерирует тепло.

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