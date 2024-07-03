Аномальная жара: в Москве побит температурный рекорд 134-летней давности

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В Москве в минувший вторник, 2 июля, был перекрыт максимум температуры воздуха. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, 2 июля максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла +32 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен 134 года назад — в 1890 году. Тогда воздух прогрелся до +31,9 градуса.

3 июля ждём ещё один рекорд.

Татьяна Позднякова отмечает, что пик жары прогнозируется на четверг, 4 июля. Температура воздуха поднимется до +33…+35 градусов.

Это уже очень сильная жара. А там, где соберётся дождь, и влажность «подскочит» до 60-70%. Вот в это время на улице лучше не находиться. Дефицит кислорода сделает погоду «просто невыносимой» для жителей наших, умеренных, широт.

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