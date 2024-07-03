Москвичей предупреждают об опасных для здоровья «египетских» ночах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жители Москвы столкнутся с так называемыми «египетскими ночами». Об этом пишет «РИА Новости».

Температура воздуха в ночные часы не будет опускаться ниже 24 градусов. Такие условия могут быть опасны для здоровья, так как организму не удаётся полноценно восстановиться во время сна из-за таких высоких температур. Более того, ночная жара значительно увеличивает риск инсульта.

Ночью 24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. «Египетские ночи» — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.