ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Москвичей предупреждают об опасных для здоровья «египетских» ночах

Москвичей предупреждают об опасных для здоровья «египетских ночах»
Египетские ночи в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жители Москвы столкнутся с так называемыми «египетскими ночами». Об этом пишет «РИА Новости».

Температура воздуха в ночные часы не будет опускаться ниже 24 градусов. Такие условия могут быть опасны для здоровья, так как организму не удаётся полноценно восстановиться во время сна из-за таких высоких температур. Более того, ночная жара значительно увеличивает риск инсульта.

Ночью 24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. «Египетские ночи» — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально.
Читайте также:
Когда в Москве спадёт аномальная жара? Синоптики дали прогноз

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android