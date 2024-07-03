5 июля в московском «Депо» пройдёт бесплатная вечеринка VK Fest

В преддверии крупнейшего open-air этого года VK приглашает ещё на одно яркое мероприятие. 5 июля в Москве пройдёт Pre-party VK Fest. Выступать перед гостями будут диджеи Swanky Tunes, JANAGA, тринадцать карат, 10AGE и Toxi$. Событие состоится на одной из главных lifestyle-площадок города — в «Депо.Москва» по адресу: ул. Лесная, 20, стр. 3. Начало — в 19:00, вход свободный, но количество мест ограничено.

VK Fest pre-party Фото: Фото VK

На pre-party вы сможете прочувствовать настоящий летний вайб, потанцевать и повеселиться, познакомиться с людьми и найти себе компанию для похода на VK Fest. Приглашаем всех москвичей и гостей столицы классно провести время перед нашей грандиозной программой в Лужниках! — отметил сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

А уже 13 и 14 июля в «Лужниках» состоится сам VK Fest. В этом году лайнап включает в себя более ста имён артистов, инфлюенсеров и лекторов. Кроме того, во второй день фестиваля на Синюю сцену выйдет секретный гость, имя которого будет держаться в секрете вплоть до начала его выступления.

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