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Линдси Лохан восхитила поклонников естественным селфи в честь своего дня рождения

Линдси Лохан восхитила поклонников естественным селфи в честь своего дня рождения
Линдси Лохан
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Актриса призналась, что благодарна за каждое мгновение своей жизни. 2 июля Линдси Лохан отпраздновала свой 38-й день рождения. В честь этого события она опубликовала селфи, на котором предстала в естественном образе.

Линдси Лохан

Линдси Лохан

Фото: Из личного архива Линдси Лохан

Ещё одно путешествие вокруг Солнца начинается. Я благодарна за каждое мгновение, которое мне довелось пережить. Дорожу каждой секундой этого дня и наслаждаюсь всем, что происходит, — подписала снимок Линдси.

В недавнем интервью Лохан рассказывала, что возвращение к съёмкам и избавление от всех вредных привычек помогли ей вновь почувствовать себя ребёнком. Сейчас она сосредоточена на работе над второй частью фильма «Чумовая пятница», занимается воспитанием ребёнка и ведёт активный образ жизни.

Всего несколько лет назад актриса столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем, из-за которых ей пришлось временно поставить карьеру на паузу. К счастью, Линдси смогла выбраться из этой западни и вернуться в строй.

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