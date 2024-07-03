Большой командный старт: 27 июля в «Лужниках» пройдёт «Битва беговых клубов»

За звание самого быстрого клуба поборются более 60 команд. 27 июля на территории спортивного комплекса «Лужники» пройдёт «Битва беговых клубов». Попробовать свои силы можно в рамках трёх видов дисциплин: 3000 метров, шведская эстафета (1600/1200/800/400), эстафета 4х100 метров. Самым быстрым клубом будет признан тот, у которого на финише окажется наибольшее количество очков.

Сегодня в России более 2300 любительских беговых клубов, и, уверены, они могут заявить о себе ярко. Ещё особенно классно, когда клубы формируются не вокруг тренера, а объединяются на основе определённых принципов, чтобы абсолютно каждый член создавал атмосферу внутри клуба. Так создаются по-настоящему сплочённые клубы», – отметил сооснователь клуба «Пыльные гантели», руководитель оргкомитета Антон Самохвалов.

Для победителей и призёров командного зачёта запланирован призовой фонд (100 000 рублей, 75 000 рублей и 50 000 соответственно). Отдельное награждение предусмотрено для самой активной фан-зоны – наиболее многочисленная, шумная и креативная получит 50 000 рублей.

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