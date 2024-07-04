Бывший участник One Direction Луи Томлинсон напугал поклонников изменившейся внешностью

Музыкант доказал, что время не щадит никого. Луи Томлинсону всего 32 года, однако он уже отказался от привычного его поклонникам образа солиста популярной подростковой группы. Сейчас Луи ведёт сольную карьеру и старается выглядеть максимально серьёзно. Вместе с этим на внешность артиста оказывают влияние и внешние факторы, противостоять которым не в силах никто.

Новые кадры с Томлинсоном вызвали беспокойство у его фанатов. В Сети завирусились снимки, на которых заметно, что в волосах Луи уже виднеется седина, а на его лице отчётливо прослеживаются возрастные изменения.

Луи Томлинсон Фото: Кадры из видео

Для поклонников музыканта стало большой неожиданностью осознание того, насколько быстро бежит время. Казалось, что ещё вчера Томлинсон выходил на сцену в составе One Direction, а сегодня он выглядит так, словно стал другим человеком. Вместе с легендарным бэндом выросли миллионы людей по всему миру, а многим из них трудно принять тот факт, что вместе с молодостью кумиров уходит и их детство.

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