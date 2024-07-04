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Бывший участник One Direction Луи Томлинсон напугал поклонников изменившейся внешностью

Бывший участник One Direction Луи Томлинсон напугал поклонников изменившейся внешностью
Луи Томлинсон
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Музыкант доказал, что время не щадит никого. Луи Томлинсону всего 32 года, однако он уже отказался от привычного его поклонникам образа солиста популярной подростковой группы. Сейчас Луи ведёт сольную карьеру и старается выглядеть максимально серьёзно. Вместе с этим на внешность артиста оказывают влияние и внешние факторы, противостоять которым не в силах никто.

Новые кадры с Томлинсоном вызвали беспокойство у его фанатов. В Сети завирусились снимки, на которых заметно, что в волосах Луи уже виднеется седина, а на его лице отчётливо прослеживаются возрастные изменения.

Луи Томлинсон

Луи Томлинсон

Фото: Кадры из видео

Для поклонников музыканта стало большой неожиданностью осознание того, насколько быстро бежит время. Казалось, что ещё вчера Томлинсон выходил на сцену в составе One Direction, а сегодня он выглядит так, словно стал другим человеком. Вместе с легендарным бэндом выросли миллионы людей по всему миру, а многим из них трудно принять тот факт, что вместе с молодостью кумиров уходит и их детство.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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