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Как помочь человеку с тепловым истощением: рассказывают эксперты

Как помочь человеку с тепловым истощением: рассказывают эксперты
Как помочь человеку с тепловым истощением
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Аномальная жара негативно влияет на работу организма. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, как помочь человеку с тепловым истощением.

Следует выполнить три важных действия:

  • перенесите человека в прохладное место;
  • охладите кожу, обрызгав её водой;
  • заставьте человека пить много воды.

Однако если пострадавший не придёт в себя в течение 30 минут, то наступает тепловой удар. Это неотложная медицинская помощь, нужно звонить в скорую.

Люди с тепловым ударом могут перестать потеть, даже если им слишком жарко. Их температура может подняться выше 40 градусов. Судороги или потеря сознания также указывают на сильный перегрев организма.

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