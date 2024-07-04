Доктор рассказала, можно ли заболеть, если спать с включённым кондиционером

В жаркие ночи так и хочется заснуть под кондиционером, но безопасно ли это для здоровья? Доктор Винит Арора, директор отделения внутренней медицины больницы в Индии, рассказала, можно ли заболеть, если спать с включённым кондиционером.

Кондиционер вытягивает тепло из дома и оставляет только прохладный воздух. Он отводит тепло из воздуха в помещении и переносит его на улицу, поддерживая желаемую температуру в помещении.

Спать с включённым кондиционером не рекомендуется не потому, что это вредно, а из-за невозможности регулировать его во время сна, что может способствовать возникновению состояний, которые могут привести к плохому самочувствию.

Врач уточняет, что сон при включённом кондиционере не является прямой причиной заболеваний, тем не менее он может спровоцировать некоторые состояния:

кондиционирование воздуха снижает уровень влажности, что приводит к сухости кожи, горла и носовых ходов. Эта сухость может вызывать дискомфорт и раздражение, потенциально увеличивая риск респираторных проблем и инфекций;

слишком низкая температура может привести к переохлаждению организма, что может повысить восприимчивость к простуде или респираторным инфекциям;

резкие перепады температуры при переходе из прохладного помещения в жаркую среду также способны привести к перенапряжению организма, вызвать скованность мышц и боль;

сон при включённом кондиционере может нарушить его из-за шума, перепадов температуры и сухости воздуха;

если кондиционер не обслуживается должным образом, в нём могут циркулировать пыль, плесень, бактерии и другие аллергены, которые могут вызывать проблемы с дыханием, аллергические реакции или усугублять симптомы астмы.

Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует поддерживать на термостате комфортную температуру от +22 до +26 градусов, использовать увлажнители воздуха, регулярно обслуживать кондиционер и очищать его он загрязнений.

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