Настоящий апокалипсис: Москву накроют сильные ливни со смерчем

В пятницу, 5 июля, на Москву обрушится непогода. О грядущем разгуле стихии жителей столицы предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода в Москве в конце рабочей недели может доставить много неприятностей и даже быть опасной для жизни!

В пятницу в городе прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. По словам эксперта, с вероятностью в 80–85% после полудня в столице будут греметь грозы, пройдут ливневые дожди. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Вечером 5 июля велика вероятность временного подтопления. Планируя вечером поездки на машине, следует выбрать маршрут, минуя тоннели и пониженные места городского рельефа.

Татьяна Позднякова добавляет, что синоптическая ситуация к пятнице может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

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