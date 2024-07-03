ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Настоящий апокалипсис: Москву накроют сильные ливни со смерчем

Настоящий апокалипсис: Москву накроют сильные ливни со смерчем
Москву накроют ливневые дожди со смерчем
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 5 июля, на Москву обрушится непогода. О грядущем разгуле стихии жителей столицы предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода в Москве в конце рабочей недели может доставить много неприятностей и даже быть опасной для жизни!
Читайте также:
Москвичей предупреждают об опасных для здоровья «египетских ночах»

В пятницу в городе прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. По словам эксперта, с вероятностью в 80–85% после полудня в столице будут греметь грозы, пройдут ливневые дожди. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Вечером 5 июля велика вероятность временного подтопления. Планируя вечером поездки на машине, следует выбрать маршрут, минуя тоннели и пониженные места городского рельефа.

Татьяна Позднякова добавляет, что синоптическая ситуация к пятнице может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Читайте также:
Аномальная жара: в Москве побит температурный рекорд 134-летней давности

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android