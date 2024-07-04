После погодного апокалипсиса в Москву вернётся аномальная жара: надолго ли она задержится?

Погода готовит москвичам новые сюрпризы. Чего ждать в ближайшие дни, рассказали специалисты Гидрометцентра России.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистый ветер до 23-25 метров в секунду. Непогода накроет столицу и Подмосковье в полдень 5 июля и сохранится до шести часов утра 6 июля.

Количество осадков составит 30-45 мм, по области местами 50 мм.

В субботу жара немного спадёт. В дневные часы синоптики обещают +23…+25 градусов. Однако уже в воскресенье, 7 июля, температура начнёт повышаться. В начале следующей недели столбики термометров покажут уже +27…+32 градуса.

По предварительным данным, жара продержится в Москве до конца следующей недели, затем придёт долгожданная прохлада.

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