Дэвид и Виктория Бекхэмы повторили свои культовые свадебные образы на 25-ю годовщину

Возлюбленные стали мужем и женой 25 лет назад. Дэвид и Виктория Бекхэмы отпраздновали очередную годовщину своей семейной жизни. Для вечеринки по случаю этой важной даты они подготовили образы, которые практически в точности повторяют их свадебные наряды. Футболист и певица поженились 4 июля 1999 года в замке XV века в Дублине.

Для церемонии бракосочетания Дэвид и Виктория выбрали не классические образы молодожёнов. Бывшая солистка Spice Girls появилась на собственной свадьбе в ярком фиолетовом платье с цветами, а спортсмен надел костюм такого же оттенка.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Из личного архива Дэвида и Виктории Бекхэмов

Смотрите, что мы нашли, — написал Бекхэм под фотографиями с праздника по случаю годовщины свадьбы.

Трудно сказать, действительно ли это те самые наряды или их точная копия. Как бы то ни было, поклонники пары оценили задумку и признались, что мечтают о таких же крепких отношениях, как у Бекхэмов.

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