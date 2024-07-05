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Луи Томлинсон принёс телевизор на музыкальный фестиваль, чтобы посмотреть Евро-2024

Луи Томлинсон принёс телевизор на музыкальный фестиваль, чтобы посмотреть Евро-2024
Луи Томлинсон
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Для настоящих болельщиков не бывает преград. 30 июня Англия сыграла со Словакией в рамках чемпионата Европы по футболу. В это же время бывший участник группы One Direction принимал участие в музыкальном фестивале, проходившем в Гластонбери, однако даже этот факт не помешал ему насладиться игрой.

Томлинсон привёз с собой на площадку небольшой телевизор, с помощью которого велась трансляция матча. В перерывал между активностями на фестивале музыкант прибегал в свою палатку, чтобы поболеть за сборную Англии.

Томлинсон привёзл телевизор на музыкальный фестиваль

Томлинсон привёзл телевизор на музыкальный фестиваль

Фото: Из личного архива Лотти Томлинсон

Сестра артиста Лотти показала, как выглядела эта гениальная установка в деле. Луи прикрепил телевизор скотчем к специальной подставке, а её ножки поместил в вёдра с камнями для большей устойчивости. По словам девушки, сигнал ловил не всегда, однако момент празднования командой победы всё же попал на экран.

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