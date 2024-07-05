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Достаточно ли вы пьёте воды? Простой тест покажет, обезвожен ли организм

Достаточно ли вы пьёте воды? Простой тест покажет, обезвожен ли организм
Простой тест покажет, обезвожены ли вы
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В жаркую погоду очень важно много пить, чтобы избежать опасного для жизни обезвоживания. Доктор Дана Бремс, подолог из Лос-Анджелеса, раскрыла простой трюк, который покажет, достаточно ли вы пьёте.

Просто зажмите кожу двумя пальцами на передней части ладони на несколько секунд и отпустите. Если кожа сразу же вернётся в нормальное положение, это означает, что организм достаточно увлажнён.

Тест измеряет эластичность кожи — как быстро она может вернуться в нормальное состояние после растяжения или сжатия.

Когда вы хорошо увлажнены, ваша кожа становится более эластичной и быстро возвращается к своей первоначальной форме после того, как вы её ущипнёте. С другой стороны, обезвоживание приводит к снижению эластичности кожи и более медленному возвращению её в нормальное состояние.
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