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Блейк Лайвли мило отреагировала на фото с бицепсами Райана Рейнольдса

Блейк Лайвли мило отреагировала на фото с бицепсами Райана Рейнольдса
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Блейк – главная поклонница своего мужа. Недавно 47-летний Райан Рейнольдс вернулся к роли Дэдпула. Ради этого он включил повышенный режим спортивной активности и стал тренироваться в зале практически каждый день. Хью Джекман, с котором актёр снимается в паре, показал, каких результатов Райан достиг во время подготовки к съёмкам. Белая майка в стиле Росомахи идеально подчеркнула мощные бицепсы Рейнольдса. Реакция поклонников, а также Блейк Лайвли не заставила себя долго ждать.

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Фото: Из личного архива Райана Рейнольдса

Ну вот я снова в ловушке у этого красавчика, — прокомментировала снимок актриса.

Другие пользователи Сети разделили мнение Лайвли и отметили, что с такой мускулатурой Рейнольдс запросто может пробоваться на роль Росомахи, если, конечно, Джекман будет не против такого варианта развития событий.

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