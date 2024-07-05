Модель Алессандра Амбросио показала утончённую фигуру в полупрозрачном платье

Лето – идеальная пора для горячих образов. С приходом жары Алессандра Амбросио стала всё чаще появляться на светских мероприятиях в откровенных нарядах, которые подчёркивают её и без того идеальную фигуру. На днях бывший ангел Victoria’s Secret вышла в свет в роскошном полупрозрачном платье из чёрного гипюра. Дополнением роскошного лука стали гипюровые перчатки и массивные украшения в виде крестов.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Алессандра стала гостьей модного вечера, организованного брендом Dolce&Gabbana, в Италии. Хотя времена легендарных показов с «ангелами» уже давно прошли, своим образом 43-летняя модель сделала к ним отсылку.

Амбросио уложила волосы своими фирменными локонами и сделала аккуратные чёрные стрелки. Пользователи Сети отметили, что Алессандра прямо сейчас могла бы вновь надеть крылья и выйти на подиум, чтобы продемонстрировать новую коллекцию белья Victoria’s Secret.

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