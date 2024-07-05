«Чемпионат» приглашает принять участие в Дне Московского спорта в «Лужниках» 6 июля

Спортивный портал станет частью большого праздника здорового образа жизни, который пройдёт в «Лужниках». 6 июля отмечается День Московского спорта. В честь этого события «Чемпионат» устраивает розыгрыш подарков и спортивных сувениров прямо на территории комплекса.

Любители азарта смогут побороться за ценные призы в игровой зоне с PS5, кикером, аэрохоккеем и другими спортивными активностями. Кроме того, в течение всего дня будет открыта уютная лаунж-зона, где получится отдохнуть и найти классную компанию.

Принять участие в активностях на Дне московского спорта может каждый. Для этого достаточно запастись хорошим настроением и желанием здорово провести время. Это будет незабываемый праздник, который подарит каждому пришедшему в «Лужники» яркие впечатления и заряд мотивации для новых спортивных побед.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.