ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

«Чемпионат» приглашает принять участие в Дне Московского спорта в «Лужниках» 6 июля

«Чемпионат» приглашает принять участие в Дне Московского спорта в «Лужниках» 6 июля
Тигр Чемп
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный портал станет частью большого праздника здорового образа жизни, который пройдёт в «Лужниках». 6 июля отмечается День Московского спорта. В честь этого события «Чемпионат» устраивает розыгрыш подарков и спортивных сувениров прямо на территории комплекса.

Любители азарта смогут побороться за ценные призы в игровой зоне с PS5, кикером, аэрохоккеем и другими спортивными активностями. Кроме того, в течение всего дня будет открыта уютная лаунж-зона, где получится отдохнуть и найти классную компанию.

Принять участие в активностях на Дне московского спорта может каждый. Для этого достаточно запастись хорошим настроением и желанием здорово провести время. Это будет незабываемый праздник, который подарит каждому пришедшему в «Лужники» яркие впечатления и заряд мотивации для новых спортивных побед.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
5 июля в московском «Депо» пройдёт бесплатная вечеринка VK Fest
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android