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В Москве объявлено штормовое предупреждение: как долго продлится погодный апокалипсис?

В Москве объявлено штормовое предупреждение: как долго продлится погодный апокалипсис?
В Москве объявлено штормовое предупреждение
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Жителей Москвы и Подмосковья предупреждают об ухудшении погодных условий. Согласно данным Московского Метеобюро, объявлено штормовое предупреждение.

Сообщается, что сегодня и до 3 часов утра 6 июля на столицу России и Московскую область обрушатся дождь, местами сильный, гроза, сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Местами возможен град.

Ураган получил название Орхан. Его пик ожидается в 5-6 часов вечера.

В субботу, 6 июля, жара немного спадёт. Как следует из прогноза Гидрометцентра, температура воздуха днём составит +22…+24 градуса.

В воскресенье, 7 июля, столбики термометров покажут +26…+28 градусов днём, а в начале следующей недели в Москву вновь вернётся жара: в будние дни температура поднимется до +27…+32 градусов.

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