ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

+40 градусов: в некоторых регионах России прогнозируется опасно жаркая погода

+40 градусов: в некоторых регионах России прогнозируется опасно жаркая погода
В регионах России прогнозируется жара до +40
Аудио-версия:
Комментарии

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается опасно жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Рекордно высокие температуры ожидаются во всём Приволжском федеральном округе: до +37…+38 градусов. Столбики термометров на Нижней Волге и Ростовской области поднимутся до +39…+40 градусов, в Краснодарском крае — до +39 градусов, в Геленджике — до 35 градусов.

В Забайкалье прогнозируется до +30 градусов, в Тыве и Бурятии — до +35 градусов, а на жителей Читы обрушится жара в +33…+37 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такие погодные условия увеличивают риск возникновения пожаров.

Читайте также:
Кардиолог рассказал, как жара влияет на сердце, и назвал способы сохранить его здоровье

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android