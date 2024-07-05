+40 градусов: в некоторых регионах России прогнозируется опасно жаркая погода

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается опасно жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Рекордно высокие температуры ожидаются во всём Приволжском федеральном округе: до +37…+38 градусов. Столбики термометров на Нижней Волге и Ростовской области поднимутся до +39…+40 градусов, в Краснодарском крае — до +39 градусов, в Геленджике — до 35 градусов.

В Забайкалье прогнозируется до +30 градусов, в Тыве и Бурятии — до +35 градусов, а на жителей Читы обрушится жара в +33…+37 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такие погодные условия увеличивают риск возникновения пожаров.

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