Певцы, блогеры и сотни активностей — VK Fest 2024 представил программу в Москве

В Москве 13 и 14 июля VK Fest впервые пройдёт в «Лужниках» — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. Организаторы фестиваля опубликовали программу мероприятий: гостей ждут выступления певцов, блогеров, а также квесты, лекции, мастер-классы, выставки, интерактивные площадки и сотни других активностей.

Перед зрителями выступят Баста, Дима Билан, МОТ, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» WildWays, Jane Air, Loc-Dog и множество других артистов. Также гости VK Fest смогут увидеть любимых блогеров, среди которых Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.

На фестивале будут организованы зоны по интересам. Амбассадор зоны «Спорт» на VK Fest 2024 — «Чемпионат». В лаундж-пространстве спортивного портала гости смогут сыграть в EA FC 2024 на PlayStation 5, настольный футбол и Subsoccer, принять участие в квизах и челленджах.

Также будут работать зоны «Семья», «Развлечения», «Видеоигры», «Косплей», «Технологии» и другие.