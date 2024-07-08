В Москве снова ожидается сильная жара: воздух раскалится до +33 градусов

После недолгой передышки в Москву вернётся жара. На это указывает обновлённый прогноз Гидрометцентра России на неделю.

Во вторник, 9 июля, температура в столице составит +29…+31 градус. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь.

В среду днём будет +26…+28 градусов, в четверг воздух прогреется до +27…+29 градусов, а в пятницу — до +25…+30 градусов. Осадки в эти дни не прогнозируются.

В выходные в Москву придут дожди, а вместе с ними и повышение температуры. В субботу, 13 июля, синоптики обещают +26…+31 градус днём, а в воскресенье, 14 июля, будет +28…+33 градуса.

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