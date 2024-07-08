Борьбу пришлось остановить из-за возможных травм: кто покинул шоу «Титаны» в 7-м выпуске

Нейросеть вновь оказалась хитрее. Новый выпуск проекта «Титаны» стал последним для нескольких атлетов. В этот раз искусственный интеллект предложил спортсменам на время перемещаться с одного шара на другой. Сложность заключалась в том, что снаряды были подвешены на цепях.

Худшее время показали: Максим Шалыпин, Сергей «Кратос» Калинин, Яна Данилова, Дмитрий Сарсембаев, Ян Попижанский, Денис Лебедев, Александр Гура, Евгений Коротышкин, Артём Ясницкий и Владимир Букатин. Сильнее остальных оказались Александр Панжинский, Арсений Жуйков, Ирек Ризаев, Никита Клецков и Эмин Гарибов.

Шоу «Титаны» Фото: Кадр из видео ТНТ

Участники, которые показали наилучший результат, могли спасти одного из кандидатов на вылет. Коллективным решением в проекте остался Дмитрий Сарсембаев. В испытании на определение того, кому придётся покинуть борьбу, атлеты должны были непрерывно поднимать тяжёлые канаты.

Первой сдалась Яна Данилова, а за ней выбыл Ян Попижанский. Остальные продолжали бороться на протяжении полутора часов. Нейросеть прервала испытание, чтобы избежать травм. Бороться за главный приз остались семь атлетов, которые были на волоске от вылета.

Об испытаниях прошлой недели можно прочитать здесь.

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