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Учёные из Румынии назвали неожиданную пользу чёрной смородины для здоровья

Учёные из Румынии назвали неожиданную пользу чёрной смородины для здоровья
Польза чёрной смородины для здоровья
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Группа учёных из Национального научно-исследовательского института биологии и питания животных в Румынии изучили фенольный профиль экстрактов чёрной смородины, её листьев, плодов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Foods.

Чёрная смородина особенно богата биологически активными соединениями, в том числе антоцианами, проантоцианидинами, кверцетином, мирицетином, фенольными кислотами и изорамнетином. В ней содержится много витамина С, который вместе с биоактивными фенолами способствует высокой антиоксидантной активности ягод. По мнению учёных, такой питательный состав помогает предотвратить сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания.

Команда добавляет, что чёрная смородина также защищает от повреждения нейронов, вызванного окислительным стрессом.

Оценивая антиоксидантный потенциал, эксперты обнаружили, что листья обладают более сильными антиоксидантными свойствами по сравнению с плодами. Причём экстракт листьев является самым мощным антиоксидантом, изученным для борьбы со свободными радикалами.

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