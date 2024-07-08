Сыну Мэттью Макконахи исполнилось 16 лет: как выглядит наследник актёра

7 июля в семье артиста был праздник. Старшему сыну Мэттью Макконахи Леви Алвесу исполнилось 16 лет. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Джентльмены» опубликовал поздравительный пост у себя в блоге и дал наследнику важное напутствие.

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес и сыном Леви Фото: Hubert Vestil/Getty Images

Мы с твоей мамой надеемся, что смогли сделать всё, что было в наших силах. Приятель, ты уже в таком возрасте, что скоро будешь полностью самостоятельным. Я знаю, что мы постарались на славу. К сожалению, мы не сможем навсегда остаться твоей защитой в этом чудесном и диком мире. Просто наслаждайся происходящим и будь самим собой, — обратился артист к Леви.

Макконахи отметил, что его сыну важно научиться говорить «нет» и пытаться искать в других что-то хорошее даже в самые тёмные времена. Мэттью признался, что с каждым годом всё сильнее переживает о будущем Леви и надеется, что на долю парня выпадут только те испытания, перед лицом которых он с лёгкостью сможет выстоять.

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