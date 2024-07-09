Дженнифер Лопес отправилась на велопрогулку в стильном образе

Звезда доказывает, что активный образ жизни – это не только про спортивные костюмы. Дженнифер Лопес этим летом дома не сидит. 54-летняя певица много путешествует и выбирается на встречи с друзьями. Недавно Джей Ло вернулась в Штаты из поездки в Европу и отправилась на велопрогулку по Хэмптону.

Для этой цели Дженнифер выбрала мешковатые белые брюки и стильный свитшот чёрного цвета. Лопес убрала волосы в свой фирменный низкий хвост и сделала лёгкий макияж с блеском для губ. Вместо кроссовок звезда выбрала мягкие мокасины.

Стиви Маккей и Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Стиви Маккея

Лопес вместе со своим другом Стиви Маккеем отправилась на пикник. В последнее время актриса всё чаще выбирает для выхода в свет или для прогулок с приятелями комфортные образы. Постепенно Дженнифер отказывается от тонких шпилек и облегающих платьев в пользу удобных и практичных луков.

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