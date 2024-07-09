Полезно для похудения: эти 10 продуктов практически не содержат калорий

В борьбе с лишним весом важно выбирать правильные продукты. Эксперты назвали 10 продуктов, которые практически не содержат калорий, но имеют богатый питательный состав.

Малина — в 100 граммах всего 53 калории. Ягода содержит много клетчатки, которая быстро насыщает организм и поддерживает пищеварение. Брокколи — на 100 граммов всего 34 калории. Она богата витаминами С, В2 и В6, а также железом, кальцием, магнием и цинком. Кольраби — в 100 граммах 32 калории. Этот овощ отличается высоким содержанием кальция, калия, магния, витаминов B и C. Цветная капуста — в 100 граммах 28 калорий. Овощ богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Сладкий перец — в 100 граммах 23 калории. Он содержит большое количество витамина С, магния, калия и многочисленных антиоксидантов, защищающих наши клетки. Руккола — в 100 граммах 30 калорий. В этом продукте много витамина С, железа и калия. Помидор — в 100 граммах 18 калорий. Он богат антиоксидантом ликопином, который оказывает противовоспалительное действие, а также калием и витамином С. Папайя — в 100 граммах 36 калорий. Питательные вещества в этом фрукте сжигают лишние килограммы, регулируют пищеварение и могут снять воспаление. Арбуз — в 100 граммах 30 калорий. Он богат витаминами А и С. Сахарный зелёный горошек — в 100 граммах 69 калорий. Это отличный источник цинка и железа.

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