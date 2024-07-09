Брэд Питт впервые появился на публике с новой возлюбленной на Гран-при Великобритании

Актёр подтвердил, что нашёл своё счастье после развода. Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон вместе появились на Гран-при Великобритании, проходившем на автодроме Сильверстоун. Это первый совместный выход пары в свет.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Kym Illman/Getty Images

60-летний исполнитель главной роли в фильме «Мистер и миссис Смит» выбрал для выхода в свет лёгкую вельветовую куртку лимонного оттенка, светлые брюки и стильную клетчатую панаму. Инес надела летящее платье небесно-голубого цвета и солнцезащитные очки. Поклонники отметили, что в таком образе Питт выглядит ровесником своей 34-летней возлюбленной.

К слову, в тот же день вышел первый трейлер нового фильма «Формула-1» с участием Брэда. В нём он исполнил роль бывшего гонщика Формулы-1, который возвращается в вымышленную команду APXGP. В прокат лента выйдет в 2025 году.

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