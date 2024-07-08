Бывший «ангел» Victoria's Secret в Эльза Хоск напугала фанатов сильной худобой

Модель поделилась пляжным настроением. Эльза Хоск проводит лето у моря. 35-летняя шведская манекенщица явно успела подготовиться к лету. Розовое бикини идеально подчеркнуло осиную талию и рельефный пресс бывшего «ангела» Victoria’s Secret.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Поклонники Эльзы разлились на два лагеря: одни называют фигуру модели совершенством, а другие – уверены, что Хоск стоит набрать хотя бы пару килограммов. Модель по-прежнему принимает активное участие в рекламных кампаниях брендов белья, поэтому поддерживает параметры времён легендарных показов Victoria’s Secret.

Эльза строго следит за питанием и несколько раз в неделю занимается в тренажёрном зале. Хоск рассказывала, что для неё постоянная активность стала уже привычкой и неотъемлемой частью жизнью. Манекенщица полностью довольна своей внешностью и не видит необходимости в том, чтобы набирать килограммы.

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