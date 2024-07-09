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Последние 12 месяцев стали самым жаркими за всю историю наблюдений

Последние 12 месяцев стали самым жаркими за всю историю наблюдений
Последние 12 месяцев стали самым жаркими
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Учёные обнаружили, что температуры в период с июля 2023 года по июнь 2024 года в мире были самыми высокими за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на службу по изменению климата Copernicus.

За последние 12 месяцев средняя мировая температура была на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Карло Буонтемпо, директор Службы по изменению климата Copernicus, заявил, что полученные результаты не являются статистической странностью, а свидетельствуют о «крупном и продолжающемся изменении» климата.

Мы знаем, что экстремальные явления увеличиваются с каждым шагом глобального потепления — и при 1,5°C мы стали свидетелями некоторых из самых жарких экстремальных явлений в этом году.

Некоторые экосистемы более уязвимы к изменению климата, чем другие. Учёные обнаружили, что потепление на 1,5°C убьёт 70–90% тропических коралловых рифов, тогда как увеличение температуры на 2°C уничтожит их почти полностью.

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