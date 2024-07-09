Активный праздник для всей семьи: в «Лужниках» прошёл День Московского спорта

6 июля состоялось самое грандиозное спортивное событие лета. День Московского спорта объединил более 157 тысяч посетителей, десятки инфлюенсеров и легендарных атлетов. Тренер Этери Тутберидзе провела мастер-класс в зоне фигурного катания, а серебряный призер Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс — младший — массовую тренировку и показательный бой.

Кроме того, гости Дня Московского спорта увидели выступления ведущих российских фигуристов: Алины Загитовой, Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Алексея Ягудина и других. В зоне экстремальных видов спорта прошли чемпионаты России по BMX-фристайлу и самокатному спорту, а также мастер-классы и показательные выступления звёзд мирового и российского экстрима.

На большой сцене при поддержке состоялся масштабный летний опен-эйр «СуперДВИЖ» при участии самых известных артистов. «Чемпионат» тоже внёс свой вклад в День Московского спорта, организовав игровую зону с PS5, кикером и аэрохоккеем. У посетителей была возможность выиграть уникальные сувениры и призы, одним из которых стал был мяч Евро-2024 хотел.

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