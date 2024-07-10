Китайские учёные назвали неочевидный фактор преждевременной эякуляции у мужчин

Учёные из Аньхойского медицинского университета в Китае выяснили, как нарушения сна и длительная сменная работа влияют на репродуктивное здоровье мужчин. Их исследование опубликовано в журнале BMC Public Health.

В эксперименте приняли участие 1239 человек из разных регионов Китая. В выборку вошли 399 сменных работников, 148 из которых сообщили о наличии проблем со сном, и 840 работников с обычным графиком.

Было показано, что сменный график работы способствует возникновению проблем со сном. Это, в свою очередь, может привести к снижению уровня тестостерона и повышению риска гипогонадизма (нарушения выработки гормонов), который связан с преждевременной эякуляцией и отрицательно влияет как на репродуктивную способность, так и на эректильную функцию.

Отмечается, что сменная работа менее одного года не оказала значительного влияния на сексуальное здоровье мужчин. Между тем такой режим труда в течение года и более существенно увеличил риск развития преждевременной эякуляции. Этот эффект был намного сильнее после трёх лет сменной работы.

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