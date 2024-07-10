45-летний рэпер Usher раскрыл простой секрет молодости

Воспользоваться советом музыканта может каждый. Американский рэпер Usher уверен, что для поддержания молодости необязательно пользоваться дорогой косметикой и быть частым гостем косметолога. В новом интервью артист поделился простым секретом, который помогает ему сохранять бодрость и поддерживать прекрасную физическую форму.

45-летний рэпер рассказал, что рано начинает свой день и практически сразу выпивает свежевыжатый сок сельдерея. Затем в расписании Usher стоит чтение, медитация и йога – отличная разминка для интеллекта.

Если говорить о спорте, то я предпочитаю ходьбу, плавание и иногда занимаюсь тяжёлой атлетикой, но важно не переусердствовать с этим, — предупредил рэпер.

Музыкант обычно завтракает после прогулки или тренировки. Первым блюдом дня, как правило, в рационе артиста является яичница. Кроме того, Usher отметил, что раз в неделю устраивает себе разгрузочный день.

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