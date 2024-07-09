Ирина Шейк восхитила поклонников селфи без макияжа и фильтров на природе

Вне подиумов и света софитов модель предпочитает естественность. Ирина Шейк знает, что её главное оружие не красная помада или яркие стрелки, а природная харизма. 38-летняя манекенщица отправилась на выходные за город с близкими и друзьями. Ирина показала, как выглядит в обычной жизни.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Для отдыха на природе модель выбрала базовую чёрную футболку, полностью отказалась от макияжа и оставила волосы лежать естественными локонами. Ради нового селфи Шейк расположилась на траве прямо под лучами июльского солнца.

Особенно снимки звезды оценили её поклонники из России. «От Ирины всегда веет чем-то своим, домашним», «Такая естественная и красивая», «Очень нравится атмосфера», «А какие невероятные глаза! В них можно утонуть», — написали подписчики Шейк.

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