В Роспотребнадзоре объяснили, почему опасно покупать нарезанные фрукты в стаканчиках

Летом этот продукт особенно популярен. В связи с этим эксперты Роспотребнадзора рассказали об опасностях, которые таит в себе, казалось бы, здоровый перекус — нарезанные фрукты в стаканчиках.

Приобрести такое лакомство можно в супермаркетах и на фудкортах. Однако лучше всего покупать цельные фрукты, а уже дома их мыть и самостоятельно нарезать.

Дело в том, что при покупке такого перекуса сложно определить, когда они были подготовлены, что ставит под вопрос их свежесть. Также после нарезки многие продукты теряют свои питательные качества, и чем дольше они хранятся, тем меньше пользы приносят.

И самое важное: нарезанные фрукты могут быстро стать средой для бактерий, особенно в условиях высокой температуры, что увеличивает риск пищевого отравления.

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