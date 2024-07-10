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Это безумное упражнение помогает Николь Кидман держать в тонусе мышцы ягодиц

Это необычное упражнение помогает Николь Кидман держать в тонусе мышцы ягодиц
Николь Кидман
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Актриса привыкла не жалеть себя во время тренировок. 57-летняя Николь Кидман уже много лет выполняет одинаковый комплекс упражнений для упругости ягодиц. Для многих подход звезды может показаться безумным, ведь после тренировки мышцы точно будут «гореть».

Любимое упражнение Кидман – вовсе не классические прыжки или приседания. Она уверена, что наиболее эффективным является поочерёдное удержание ноги под прямым углом в воздухе. За один подход Николь удерживает равновесие не менее 10 минут. Важно при этом правильно соблюдать баланс и грамотно распределять нагрузку на мышцы.

Кроме того, Николь не отказывается от привычных нам упражнений на ягодицы. Во время каждой тренировки она делает несколько подходов приседаний, выпады и ряд упражнений с дополнительным грузом. Разумеется, жёсткий спортивный режим актриса сочетает с правильным питанием, в основу которого входит большое количество белка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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