Это необычное упражнение помогает Николь Кидман держать в тонусе мышцы ягодиц

Актриса привыкла не жалеть себя во время тренировок. 57-летняя Николь Кидман уже много лет выполняет одинаковый комплекс упражнений для упругости ягодиц. Для многих подход звезды может показаться безумным, ведь после тренировки мышцы точно будут «гореть».

Любимое упражнение Кидман – вовсе не классические прыжки или приседания. Она уверена, что наиболее эффективным является поочерёдное удержание ноги под прямым углом в воздухе. За один подход Николь удерживает равновесие не менее 10 минут. Важно при этом правильно соблюдать баланс и грамотно распределять нагрузку на мышцы.

Кроме того, Николь не отказывается от привычных нам упражнений на ягодицы. Во время каждой тренировки она делает несколько подходов приседаний, выпады и ряд упражнений с дополнительным грузом. Разумеется, жёсткий спортивный режим актриса сочетает с правильным питанием, в основу которого входит большое количество белка.

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