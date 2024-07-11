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60-летняя Кортни Кокс рассказала о своём самом необычном способе сохранить молодость

60-летняя Кортни Кокс рассказала о своём самом необычном способе сохранить молодость
Кортни Кокс
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Звезда сериала «Друзья» придерживается строгих правил в борьбе со старением. В июне Кортни Кокс исполнилось 60 лет, однако она уверена, что возраст – это всего лишь цифра. Ради сохранения молодости и красоты актриса не отказывается от самых необычных методов.

Кортни Кокс

Кортни Кокс

Фото: Из личного архива Кортни Кокс

Кокс рассказала, что одной из её любимых процедур для поддержания упругости кожи является криотерапия. Звезда показала, как выглядит её домашняя «морозильная камера» для этой процедуры. Кортни регулярно посещает криосауну, а параллельно делает маски для лица и массаж кожи головы с помощью специальной шапочки с крошечными иглами, которые стимулируют работу волосяных фолликулов.

По словам звезды фильма «Крик», такие жуткие на первый взгляд процедуры действительно работают. Низкие температуры положительно сказываются на качестве кожи, а массаж микротоками помогает поддерживать густоту и рост волос.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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