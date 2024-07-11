Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вызвали споры в Сети фотографией без косметики

Актрисы удивили публику практически полным отсутствием морщин и возрастных изменений. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун объявили о начале съёмок нового сезона телесериала «Утреннее шоу». Специально для этого актрисы надели одинаковые белые майки и джинсы, а также отказались от макияжа.
Поклонники Дженнифер и Риз обратили внимание на то, что на новой фотографии они выглядят слишком молодо. Актрис заподозрили в злоупотреблении фотошопом и фильтрами для разглаживания морщин.
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон
«Я не понимаю, зачем таким красоткам фильтры?», «Интересно, как бы они выглядели без фотошопа», «Дженнифер и Риз явно перестарались с приложением для редактирования фото», «Все мы знаем, что даже без фильтров они невероятно красивые», — пишут пользователи Сети под снимком.
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