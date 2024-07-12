Кортни Кардашьян поддержала мужа на его первом забеге в Лос-Анджелесе

Супруги приняли участие в марафоне в честь предстоящего концерта группы Blink-182. Кортни Кардашьян и барабанщик Трэвис Баркер вышли на улицу Лос-Анджелеса в рамках марафона Travis Run 5K. Это первое спортивное мероприятия, организованное по инициативе музыканта.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: Olivia Wong/Getty Images

Я хочу, чтобы каждый из нас просто здорово провёл время. Я верю, что каждый может выйти и пробежать 5 километров. Наверняка это даст многим мотивацию на то, чтобы выйти на улицу, — отметил Баркер.

Кардашьян поддержала супруга и рассказала, что в последнее время сосредоточилась на том, чтобы как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Ежедневно она выходит хотя бы на получасовую прогулку, которую совмещает с изучением книг и подкастов по саморазвитию или другим интересным темам.

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