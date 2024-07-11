Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Изменится ли погода в Москве в ближайшие дни? Гидрометцентр дал точный прогноз

Неделя в Москве выдалась жаркой. Специалисты Гидрометцентра России выяснили, изменится ли погода в столице в ближайшее время.

Согласно уточнённому прогнозу, в грядущие выходные дни, 13 и 14 июля, температура в Москве поднимется до +27…+32 градусов. Ожидаются переменная облачность и небольшие кратковременные дожди.

Погода существенно не изменится и в начале следующей недели. В понедельник и вторник синоптики обещают от +24 до +29 градусов днём, а в среду воздух прогреется до +27…+29 градусов. 15 и 16 июля в Москве возможны небольшие дожди.

Таким образом, в ближайшие дни в столице России сохранится жаркая погода без опасных метеоявлений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.