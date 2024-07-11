Спорт как часть большой культуры: «Чемпионат» на VK Fest 2024

У каждого будет возможность почувствовать себя звездой спорта. 13 и 14 июля в «Лужниках» пройдёт самый громкий и яркий фестиваль этого лета VK Fest. Такое событие точно пропустить нельзя, а «Чемпионат» сделает и без того активный праздник ещё круче. Портал станет амбассадором зоны «Спорт».

«Чемпионат» приглашает каждого гостя фестиваля принять участие в челленджах и мастер-классах от звёздных тренеров, получить автограф у знаменитых спортсменов, попробовать себя в новых видах спорта и получить ценные подарки.

На уникальной площадке от «Чемпионата» можно будет попробовать свои силы в разных видах активностей. Для посетителей доступна игровая зона с PS5, кикером, головоломками и многим другим, а в специальном футбольном квизе можно выиграть классные призы. Обязательно стоит заглянуть в лаунж-зону от «Чемпионата» — там точно получится расслабиться после соревнований и найти новых друзей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.