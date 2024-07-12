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Эксперты назвали 3 самых важных преимущества красной смородины для здоровья

Эксперты назвали 3 самых важных преимущества красной смородины для здоровья
Преимущества красной смородины для здоровья
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Чаще всего чёрная смородина популярнее красной, поскольку она богаче по питательному составу. Эксперты назвали 3 самых важных преимущества красной смородины для здоровья.

  1. Ягода богата витамином С. Он обладает антиоксидантными и защитными свойствами, а также является антиоксидантом, который уничтожает свободные радикалы — молекулы, атакующие здоровые клетки.
  2. Красная смородина содержит антоцианы, химические соединения из семейства полифенолов. Они подавляют воспалительные реакции в организме, предотвращая развитие инфекций. Поэтому красная смородина является эффективным средством домашнего лечения, особенно простуды или инфекций верхних дыхательных путей.
  3. Эта ягода является хорошим источником пектинов, которые представляют собой соединения клетчатки, растворяющиеся в воде. Она положительно влияет на работу кишечника и его перистальтик, а также способствует выведению токсинов из пищеварительного тракта.

Красную смородину лучше всего есть в сыром виде. Она прекрасно дополняет салаты, овсянку, йогурты или блины.

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