Чаще всего чёрная смородина популярнее красной, поскольку она богаче по питательному составу. Эксперты назвали 3 самых важных преимущества красной смородины для здоровья.

Ягода богата витамином С. Он обладает антиоксидантными и защитными свойствами, а также является антиоксидантом, который уничтожает свободные радикалы — молекулы, атакующие здоровые клетки. Красная смородина содержит антоцианы, химические соединения из семейства полифенолов. Они подавляют воспалительные реакции в организме, предотвращая развитие инфекций. Поэтому красная смородина является эффективным средством домашнего лечения, особенно простуды или инфекций верхних дыхательных путей. Эта ягода является хорошим источником пектинов, которые представляют собой соединения клетчатки, растворяющиеся в воде. Она положительно влияет на работу кишечника и его перистальтик, а также способствует выведению токсинов из пищеварительного тракта.

Красную смородину лучше всего есть в сыром виде. Она прекрасно дополняет салаты, овсянку, йогурты или блины.

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