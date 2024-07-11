Масштабное шоу: VK Fest объявил, кто выйдет на Синюю дорожку фестиваля 13 и 14 июля

В этом году организаторы фестиваля приготовили много сюрпризов. 13 и 14 июля на Синей дорожке VK Festa состоится масштабное runway-шоу со спецэффектами. Его онлайн-трансляция будет проходить в официальном сообществе события в 18:30 в каждый из фестивальных дней.

Ведущими шоу станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв. По Синей дорожке пройдут и исполнят свои номера Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и «Комната культуры», «Моральный Кодекс», BLIZKEY и MIRAVI, а также известные инфлюенсеры, актёры и спортсмены.

Синяя дорожка VK Festa Фото: vk.com/fest_msk

Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами, — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На Синей дорожке фестиваля появятся десятки звёздных гостей. Среди них: Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, Три дня дождя, Сергей Бурунов, LYRIQ, Александр Овечкин, тринадцать карат, Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова и многие другие.

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