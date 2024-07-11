Белла Хадид показала, как проводит лето на собственном ранчо

Модель отдыхает на природе. Белла Хадид решила оставить душный город и на время каникул отправилась на собственное ранчо. 27-летняя манекенщица ездит верхом, наслаждается свежим воздухом и загорает. Белла поделилась одним из своих образов для отдыха за городом.

Белла Хадид Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Модель опубликовала селфи в красном бикини. Даже вне подиума и света софитов Хадид поддерживает жёсткий режим, поэтому ей удаётся с лёгкостью сохранять рельефный пресс и осиную талию. Плавки с высокой посадкой, которые, кстати, остаются одним из главных пляжных трендов, прекрасно подчеркнули идеальную фигуру Беллы. Хадид оставила волосы распущенными, а также надела тёмные очки квадратной формы.

В минувшем сезоне манекенщица впервые за долгое время вышла на подиум. Больше года она занималась здоровьем. После триумфального возвращения в моделинг Хадид учится находить баланс между работой и отдыхом, чтобы не подвергать себя перегрузкам.

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