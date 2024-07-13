43-летняя Натали Портман поделилась своим секретом молодости и красоты

Актрису называют одной из вечно юных «вампирш» Голливуда. Натали Портман в новом интервью скромно призналась в том, что не стремится казаться моложе, чем есть на самом деле, поэтому во многом на то, как она выглядит, влияет генетика. И всё же 43-летняя звезда фильма «Чёрный лебедь» уверена, что продлить упругость и гладкость кожи может каждый. Актриса поделилась простым секретом молодости.

Натали рассказала, что одним из её любимых средств для ухода за кожей являются корейские тканевые маски. По словам Портман, она практически каждый день наносит их на лицо. Актриса заверила, что регулярное увлажнение и питание кожи способны сотворить чудо.

Тканевые маски – главное «оружие» актрисы перед важными мероприятиями, ковровыми дорожками и фотосессиями. Натали советует сначала охлаждать их в холодильнике, а потом наносить на 15–20 минут. Оставшуюся эссенцию нужно аккуратно распределить по лицу.

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