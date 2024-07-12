Постройневшая Кэти Перри восхитила поклонников своим образом для съёмок клипа

Певица похвасталась ошеломительным результатом работы над собой. В последнее время Кэти Перри сильно изменилась. 39-летняя артистка выпустила новый трек Woman’s World, который посвятила силе и бесконечной красоте женщин. В клипе на сингл Кэти появилась в дерзком образе.

Перри надела белое бикини и высокие серебристые сапоги, дизайн которых напоминает нечто космическое. Такой незамысловатый наряд позволил артистке подчеркнуть и без того идеальные формы. Всего за несколько месяцев Кэти добилась рельефности пресса и мышц рук.

Кэти Перри Фото: Кадр из видео

Это мир женщин, и каждому из вас повезло жить в нём, — поёт исполнительница.

В клипе Перри примерила образ строителя и спасательницы мира, чтобы доказать – для женщин не существует ничего невозможного, а её работа над собой яркий тому пример. Звезда пообещала, что в скором времени выпустит новый студийный альбом и, возможно, решится вживую представить его поклонникам в рамках концертного тура.

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