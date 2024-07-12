Крис Дженнер готовится к серьёзной операции из-за обнаруженной у неё опухоли

Бизнесвумен призналась, что прошла стадию смирения с диагнозом. Крис Дженнер сообщила, что у неё обнаружили опухоль, которая ставит под угрозу её женское здоровье. 68-летняя звезда реалити готовится к операции по удалению яичников и матки, чтобы избежать вероятного развития онкологии.

Я буду делать гистерэктомию. Всё началось с простого осмотра, а потом мне сказали, что у меня нашли опухоль и нужна операция, чтобы это остановить. Я собираюсь удалить то, что подарило мне шесть лучших моментов всей моей жизни — моих детей, — рассказала Дженнер со слезами на глазах.

Ким и Хлоя Кардашьян, Кайли и Кендал Дженнер, дочери бизнесвумен, решили приободрить маму, поэтому устроили вечеринку-девичник. На ней Крис ещё раз объяснила девушкам важность постоянного наблюдения за своим здоровьем и своевременного посещения врача.

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