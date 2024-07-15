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3 и 4 августа в подмосковной Рузе состоится шоссейная велогонка Cyclingrace

3 и 4 августа в подмосковной Рузе состоится шоссейная велогонка Cyclingrace
Велогонка Cyclingrace
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Встретить последний месяц лета можно активно. 3 и 4 августа рядом с подмосковным городом Руза пройдёт шоссейная велогонка серии Cyclingrace для профессионалов и любителей. На субботу запланирован индивидуальный старт на дистанции до 20 км, а в воскресенье состоится групповой заезд.

Участники велогонки будут распределены по группам и категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки. Спортсмены смогут преодолеть до 150 км. Вдоль трассы будут расставлены точки выдачи питьевой воды и перекусов, а также пункты оказания скорой медицинской помощи.

Велогонка Cyclingrace

Велогонка Cyclingrace

Фото: Cyclingrace

Кроме того, для новичков 4 августа будет организован велозаезд, в рамках которого можно проехать 30 или 50 км маршрута в удобном темпе. Победители будут определяться как в абсолютном зачёте, так и внутри категорий. Каждому участнику полагается памятная медаль, а также приятные бонусы от партнёров заезда.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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